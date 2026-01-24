Soirée à la médiathèque de St Geniez d’Olt Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac
Soirée à la médiathèque de St Geniez d’Olt Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac vendredi 20 février 2026.
Début : Vendredi 2026-02-20
fin : 2026-02-20
2026-02-20 2026-04-17
Viens passer une soirée à la médiathèque à lire des histoires, faire des jeux, choisir tes lectures de vacances. C’est l’occasion de découvrir la médiathèque autrement.
Rendez-vous de 19h à 21h .
Jardin du Centre Social Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie +33 5 65 70 30 32 bibli.stgeniezdolt@orange.fr
English :
Come and spend an evening at the multimedia library, reading stories, playing games and choosing your vacation reading. It’s a chance to discover the library in a whole new way.
