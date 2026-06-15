Soirée à l’Auberge à la Séoube, à l’Auberge La Bergerie Campan mardi 28 juillet 2026.

Campan

Soirée à l’Auberge

à la Séoube, à l’Auberge La Bergerie SAINTE MARIE DE CAMPAN Campan Hautes-Pyrénées

Tarif : 26 – 26 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 19:30:00

fin : 2026-07-28 21:30:00

Date(s) :

2026-07-28

Buffet de salades composées maison et d’autres petites choses à manger + viandes grillées au barbecue (agneau, saucisses, 3ème viande qui change toutes les semaines) + fromage du pays + buffet de desserts maison + vin + café + chants…

Tarifs

26.00€/ adulte

13.00€/ enfant -12ans

2 services 19h30 et 21h30

Réservation fortement conseillée ! .

à la Séoube, à l’Auberge La Bergerie SAINTE MARIE DE CAMPAN Campan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 91 87 79 labergeriecampan@aol.com

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English :

A buffet of homemade mixed salads and other small bites + barbecue-grilled meats (lamb, sausages, and a third meat that changes weekly) + local cheeses + a buffet of homemade desserts + wine + coffee + singing….

L’événement Soirée à l’Auberge Campan a été mis à jour le 2026-06-15 par Pôle du Tourmalet |CDT65