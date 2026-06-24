Soirée accord mets & vins Bulles et Cie ! Au Goût du Vrai Quincampoix vendredi 4 décembre 2026.

Quincampoix

Soirée accord mets & vins Bulles et Cie !

Au Goût du Vrai 1330 Route de Neufchâtel Quincampoix Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-04 19:45:00

fin : 2026-12-04 23:30:00

Date(s) :

2026-12-04

Au Goût du Vrai vous propose une nouvelle soirée thématique accords mets/vins Bulles et Cie !

Bulles et Cie ! est une invitation aux vins festifs effervescents (ou pas !) autour d’un repas de saison.

Renseignements et réservation en boutique, par téléphone ou en MP sur Facebook.

Inscriptions et règlements en boutique.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération. .

Au Goût du Vrai 1330 Route de Neufchâtel Quincampoix 76230 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 64 15 98 opresdechezvous@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée accord mets & vins Bulles et Cie !

L’événement Soirée accord mets & vins Bulles et Cie ! Quincampoix a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin