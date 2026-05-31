Soirée Aérobic – Années 80 aux Fleurs du Malt, Fleurs du Malt (Les), Nantes
Soirée Aérobic – Années 80 aux Fleurs du Malt, Fleurs du Malt (Les), Nantes jeudi 25 juin 2026.
Soirée Aérobic – Années 80 aux Fleurs du Malt Jeudi 25 juin, 19h45 Fleurs du Malt (Les) Loire-Atlantique
Participation libre sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-25T19:45:00+02:00 – 2026-06-25T20:45:00+02:00
Fin : 2026-06-25T19:45:00+02:00 – 2026-06-25T20:45:00+02:00
Rendez-vous le jeudi 25 Juin à 2026 à 19h45 pétantes aux Fleurs du Malt pour une séance Aérobic des années 80 animée par Martine Lacautche, accompagnée de Gilou Modjet Machine aux platines.
Arborez votre plus belle tenue de sport des années 80, celle qui traîne dans votre grenier depuis 30 ans et qui attend ce moment de gloire avec impatience.
Séance accessible à tout niveau (Les plus nuls peuvent être les plus beaux)
Durée : 1h
La séance sera suivie d’un DJ SET Kitsch et Funky de Gilou, le légendaire chanteur et Disc-Jockey vendéen, pour ceux qui souhaitent faire perdurer ce moment magique pour la vie… ou tout du moins pour la nuit.
Fleurs du Malt (Les) 15 bis allée du Commandant Charcot, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://framaforms.org/aerobic-1777907142 »}]
Soirée Aérobic
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