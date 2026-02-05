Informations pratiques

Niedermodern

Soirée Aligot

10 rue de l’artisanat Niedermodern Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-12-04 19:00:00

fin : 2026-12-04 22:30:00

Date(s) :

2026-12-04

Rendez-vous pour une dégustation de l’aligot !

L’Aligot est une recette traditionnelle créée par les moines de l’Aubrac. Il est composé de purée de pommes de terre, mélangée avec de la crème, du beurre, de la tome fraîche et un soupçon d’ail finement haché.

Il est servi avec de la saucisse de porc aligot.

Sur réservation uniquement !

03.68.03.82.99 info@microbrasserie-septenaire.fr ou Messenger

Aligot saucisse, salade verte 19€

Enfant 12 ans 12€ (demi-saucisse) (+ glace en dessert) .

10 rue de l’artisanat Niedermodern 67350 Bas-Rhin Grand Est +33 9 87 18 98 31 info@microbrasserie-septenaire.fr

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English :

Join us for an aligot tasting!

L’événement Soirée Aligot Niedermodern a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau