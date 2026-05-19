Soirée animation interractive Fort-Mahon-Plage
Soirée animation interractive Fort-Mahon-Plage samedi 25 juillet 2026.
Fort-Mahon-Plage
Soirée animation interractive
Fort-Mahon-Plage Somme
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 20:00:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Quizz, blindtest, karaoké…
A partir de 20h
Quartier plage
Gratruit
Quizz, blindtest, karaoké…
A partir de 20h
Quartier plage
Gratruit .
Fort-Mahon-Plage 80120 Somme Hauts-de-France +33 3 22 23 36 00
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English :
Quizzes, blindtests, karaoke…
From 8pm
Beach district
Free
L’événement Soirée animation interractive Fort-Mahon-Plage a été mis à jour le 2026-05-19 par OT DE FORT MAHON
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