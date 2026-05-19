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Soirée animation interractive Fort-Mahon-Plage

Soirée animation interractive Fort-Mahon-Plage samedi 25 juillet 2026.

Ville : 80120 Fort-Mahon-Plage

Département : Somme

Début : samedi 25 juillet 2026

Fin : samedi 25 juillet 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Fort-Mahon-Plage

Soirée animation interractive

Fort-Mahon-Plage Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 20:00:00
fin : 2026-07-25

Date(s) :
2026-07-25

Quizz, blindtest, karaoké…

A partir de 20h
Quartier plage

Gratruit
Quizz, blindtest, karaoké…

A partir de 20h
Quartier plage

Gratruit   .

Fort-Mahon-Plage 80120 Somme Hauts-de-France +33 3 22 23 36 00 

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English :

Quizzes, blindtests, karaoke…

From 8pm
Beach district

Free

L’événement Soirée animation interractive Fort-Mahon-Plage a été mis à jour le 2026-05-19 par OT DE FORT MAHON

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