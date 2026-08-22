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SOIRÉE ANNÉE 80/90 Salle des fêtes Ahun

samedi 17 octobre 2026 · Salle des fêtes · Ahun

SOIRÉE ANNÉE 80/90 Salle des fêtes Ahun

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Heure de début
19:30:00
Lieu
Salle des fêtes
Adresse
Place Jacques Lagrange
Ville
23150 Ahun
Département
Creuse
Tarif

Ahun

SOIRÉE ANNÉE 80/90

Salle des fêtes Place Jacques Lagrange Ahun Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 19:30:00
fin : 2026-10-17 02:00:00

Date(s) :
2026-10-17

SOIRÉE ANNÉES 80 & 90 À AHUN !

L’association YELLOW REINS vous invite à une soirée festive animée par DJ Lucky Night Animation !
Des tubes cultes, de la bonne humeur et une piste de danse qui n’attend plus que vous ! Invitez vos amis et venez faire la fête avec YELLOW REINS !

Samedi 17 octobre 2026 à partir de 19h30
Salle des fêtes d’Ahun
Entrée 5 € (gratuit pour les -5 ans)

Pour vous régaler pendant la soirée
– Planches salées
– Planches sucrées
– Buvette
Réservations conseillées pour les planches !   .

Salle des fêtes Place Jacques Lagrange Ahun 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 66 26 03 34  yellowreins23@gmail.com

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English : SOIRÉE ANNÉE 80/90

L’événement SOIRÉE ANNÉE 80/90 Ahun a été mis à jour le 2026-08-22 par OT Creuse Sud Ouest

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