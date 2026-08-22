SOIRÉE ANNÉE 80/90 Salle des fêtes Ahun
samedi 17 octobre 2026 · Salle des fêtes · Ahun
Informations pratiques
Ahun
SOIRÉE ANNÉE 80/90
Salle des fêtes Place Jacques Lagrange Ahun Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 19:30:00
fin : 2026-10-17 02:00:00
Date(s) :
2026-10-17
SOIRÉE ANNÉES 80 & 90 À AHUN !
L’association YELLOW REINS vous invite à une soirée festive animée par DJ Lucky Night Animation !
Des tubes cultes, de la bonne humeur et une piste de danse qui n’attend plus que vous ! Invitez vos amis et venez faire la fête avec YELLOW REINS !
Samedi 17 octobre 2026 à partir de 19h30
Salle des fêtes d’Ahun
Entrée 5 € (gratuit pour les -5 ans)
Pour vous régaler pendant la soirée
– Planches salées
– Planches sucrées
– Buvette
Réservations conseillées pour les planches ! .
Salle des fêtes Place Jacques Lagrange Ahun 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 66 26 03 34 yellowreins23@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : SOIRÉE ANNÉE 80/90
L’événement SOIRÉE ANNÉE 80/90 Ahun a été mis à jour le 2026-08-22 par OT Creuse Sud Ouest
À voir aussi à Ahun (Creuse)
- Exposition : le viaduc de Busseau-sur-Creuse, Busseau-sur-Creuse, Ahun 19 septembre 2026
- Présentation panneau mémoriel de la gare de Busseau et parcours découverte du village, Busseau-sur-Creuse, Ahun 19 septembre 2026
- Balade déambulatoire présentant le viaduc de Busseau-sur-Creuse, Busseau-sur-Creuse, Ahun 19 septembre 2026