SOIRÉE ANNÉE 80/90 Salle des fêtes Ahun

Informations pratiques

Ahun

SOIRÉE ANNÉE 80/90

Salle des fêtes Place Jacques Lagrange Ahun Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 19:30:00

fin : 2026-10-17 02:00:00

Date(s) :

2026-10-17

SOIRÉE ANNÉES 80 & 90 À AHUN !

L’association YELLOW REINS vous invite à une soirée festive animée par DJ Lucky Night Animation !

Des tubes cultes, de la bonne humeur et une piste de danse qui n’attend plus que vous ! Invitez vos amis et venez faire la fête avec YELLOW REINS !

Samedi 17 octobre 2026 à partir de 19h30

Salle des fêtes d’Ahun

Entrée 5 € (gratuit pour les -5 ans)

Pour vous régaler pendant la soirée

– Planches salées

– Planches sucrées

– Buvette

Réservations conseillées pour les planches ! .

Salle des fêtes Place Jacques Lagrange Ahun 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 66 26 03 34 yellowreins23@gmail.com

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English : SOIRÉE ANNÉE 80/90

L’événement SOIRÉE ANNÉE 80/90 Ahun a été mis à jour le 2026-08-22 par OT Creuse Sud Ouest