Présentation panneau mémoriel de la gare de Busseau et parcours découverte du village, Busseau-sur-Creuse, Ahun

Informations pratiques

Présentation panneau mémoriel de la gare de Busseau et parcours découverte du village 19 et 20 septembre Busseau-sur-Creuse Creuse

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T14:30:00+02:00

« Une gare de première classe »

Découvrez un panneau mémoriel consacré à l’histoire de la gare de Busseau.

Un parcours en autonomie vous permettra également d’explorer le village de Busseau à l’aide d’un livret familial conçu dans l’esprit du géocaching.

Busseau-sur-Creuse Place de la gare, 23150 Ahun Ahun 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine

« Une gare de premiere classe »

© collection personnelle