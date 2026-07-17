Présentation panneau mémoriel de la gare de Busseau et parcours découverte du village, Busseau-sur-Creuse, Ahun
samedi 19 septembre 2026 · Busseau-sur-Creuse · Ahun
Informations pratiques
Présentation panneau mémoriel de la gare de Busseau et parcours découverte du village 19 et 20 septembre Busseau-sur-Creuse Creuse
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T14:30:00+02:00
« Une gare de première classe »
Découvrez un panneau mémoriel consacré à l’histoire de la gare de Busseau.
Un parcours en autonomie vous permettra également d’explorer le village de Busseau à l’aide d’un livret familial conçu dans l’esprit du géocaching.
Busseau-sur-Creuse Place de la gare, 23150 Ahun Ahun 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine
« Une gare de premiere classe »
© collection personnelle
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