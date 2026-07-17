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Présentation panneau mémoriel de la gare de Busseau et parcours découverte du village, Busseau-sur-Creuse, Ahun

samedi 19 septembre 2026 · Busseau-sur-Creuse · Ahun

Présentation panneau mémoriel de la gare de Busseau et parcours découverte du village, Busseau-sur-Creuse, Ahun

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Busseau-sur-Creuse
Adresse
Place de la gare, 23150 Ahun
Ville
23150 Ahun
Département
Creuse
Tarif
Gratuit.

Présentation panneau mémoriel de la gare de Busseau et parcours découverte du village 19 et 20 septembre Busseau-sur-Creuse Creuse

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T14:30:00+02:00

« Une gare de première classe »

Découvrez un panneau mémoriel consacré à l’histoire de la gare de Busseau.
Un parcours en autonomie vous permettra également d’explorer le village de Busseau à l’aide d’un livret familial conçu dans l’esprit du géocaching.

Busseau-sur-Creuse Place de la gare, 23150 Ahun Ahun 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine
« Une gare de premiere classe »

© collection personnelle

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