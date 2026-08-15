Informations pratiques

Ahun

Exposition miniatures agricoles

Salle des fêtes Ahun Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 08:00:00

fin : 2026-08-15 17:00:00

Date(s) :

2026-08-15

A l’occasion de la brocante parcourez une exposition de miniatures agricoles.

Vente de figurines et fermes miniatures à l’extérieur.

Entrée gratuite. .

Salle des fêtes Ahun 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 81 76 23

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English : Exposition miniatures agricoles

L’événement Exposition miniatures agricoles Ahun a été mis à jour le 2026-08-03 par Creuse Tourisme