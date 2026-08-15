AGENDA · Ahun
Exposition miniatures agricoles Ahun
samedi 15 août 2026 · Ahun
Informations pratiques
Ahun
Exposition miniatures agricoles
Salle des fêtes Ahun Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 08:00:00
fin : 2026-08-15 17:00:00
Date(s) :
2026-08-15
A l’occasion de la brocante parcourez une exposition de miniatures agricoles.
Vente de figurines et fermes miniatures à l’extérieur.
Entrée gratuite. .
Salle des fêtes Ahun 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 81 76 23
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English : Exposition miniatures agricoles
L’événement Exposition miniatures agricoles Ahun a été mis à jour le 2026-08-03 par Creuse Tourisme
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