RALLYE TOURISTIQUE Salle des fêtes Ahun Ahun
samedi 8 août 2026 · Salle des fêtes Ahun · Ahun
Informations pratiques
Ahun
RALLYE TOURISTIQUE
Salle des fêtes Ahun Place Jacques Lagrange 23150 AHUN Ahun Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 08:00:00
fin : 2026-08-08 17:00:00
Date(s) :
2026-08-08
???? RALLYE TOURISTIQUE À AHUN ????
L’association Yellow Reins vous donne rendez-vous pour une journée conviviale et pleine de découvertes !
?? Samedi 8 août 2026
?? Départ à 8h30 Salle des Fêtes d’Ahun
Partez à la découverte des routes et des paysages de notre belle région lors d’un rallye touristique accessible à tous. En famille, entre amis ou en couple, venez partager un moment de détente, de bonne humeur et d’aventure !
? Participation 5 € par personne
? Sur réservation
??? Repas possible le midi (uniquement sur réservation)
?? Pour réserver ou obtenir plus d’informations
?? Hervé 06 75 33 05 16
?? Nathalie 06 77 96 32 50
?? Les places étant limitées, pensez à réserver rapidement !
Nous vous attendons nombreux pour cette belle journée placée sous le signe de la convivialité et du plaisir de rouler ensemble. ???? .
Salle des fêtes Ahun Place Jacques Lagrange 23150 AHUN Ahun 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine yellowreins22@gmail.com
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English : RALLYE TOURISTIQUE
L’événement RALLYE TOURISTIQUE Ahun a été mis à jour le 2026-06-27 par OT Creuse Sud Ouest
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