championnat de France sidecar et nations classiques circuit de motocross Ahun

Ahun

championnat de France sidecar et nations classiques

circuit de motocross 1 Lachamps Ahun Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 08:00:00

fin : 2026-08-23 20:00:00

Date(s) :

2026-08-22

Championnat de France sidecar elite et nations classiques course internationale .

circuit de motocross 1 Lachamps Ahun 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 69 33 07 j-claudeparrot@orange.fr

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English : championnat de France sidecar et nations classiques

L’événement championnat de France sidecar et nations classiques Ahun a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Creuse Sud Ouest