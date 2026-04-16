championnat de France sidecar et nations classiques circuit de motocross Ahun
championnat de France sidecar et nations classiques circuit de motocross Ahun samedi 22 août 2026.
Ahun
championnat de France sidecar et nations classiques
circuit de motocross 1 Lachamps Ahun Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 08:00:00
fin : 2026-08-23 20:00:00
Date(s) :
2026-08-22
Championnat de France sidecar elite et nations classiques course internationale .
circuit de motocross 1 Lachamps Ahun 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 69 33 07 j-claudeparrot@orange.fr
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English : championnat de France sidecar et nations classiques
L’événement championnat de France sidecar et nations classiques Ahun a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Creuse Sud Ouest
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