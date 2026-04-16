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championnat de France sidecar et nations classiques circuit de motocross Ahun

championnat de France sidecar et nations classiques circuit de motocross Ahun

championnat de France sidecar et nations classiques circuit de motocross Ahun samedi 22 août 2026.

Lieu : circuit de motocross

Adresse : 1 Lachamps

Ville : 23150 Ahun

Département : Creuse

Début : samedi 22 août 2026

Fin : dimanche 23 août 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Ahun

championnat de France sidecar et nations classiques

circuit de motocross 1 Lachamps Ahun Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 08:00:00
fin : 2026-08-23 20:00:00

Date(s) :
2026-08-22

Championnat de France sidecar elite et nations classiques course internationale   .

circuit de motocross 1 Lachamps Ahun 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 69 33 07  j-claudeparrot@orange.fr

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English : championnat de France sidecar et nations classiques

L’événement championnat de France sidecar et nations classiques Ahun a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Creuse Sud Ouest

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