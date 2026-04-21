Ahun

Brocante du 15 Août

Le Bourg Ahun Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 06:00:00

fin : 2026-08-15 18:00:00

Date(s) :

2026-08-15

La grande brocante d’Ahun permettra encore à tous les chineurs de profiter des stands des 100 exposants dans le cadre bien agréable des ruelles ahunoises.

Inscription auprès de l’office de tourisme.

Tarif 2.50 € le mètre, véhicule gratuit. Seules les réservations réglées seront prises en compte. .

Le Bourg Ahun 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 62 55 93 ahun@tourisme-creuse-sudouest.com

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English : Brocante du 15 Août

L’événement Brocante du 15 Août Ahun a été mis à jour le 2026-04-21 par Creuse Tourisme