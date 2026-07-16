Exposition : le viaduc de Busseau-sur-Creuse, Busseau-sur-Creuse, Ahun

Informations pratiques

Exposition : le viaduc de Busseau-sur-Creuse 19 et 20 septembre Busseau-sur-Creuse Creuse

Visite gratuite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Exposition sur le viaduc de Busseau-sur-Creuse

À l’aide de supports graphiques, revivez l’histoire du viaduc de Busseau-sur-Creuse : sa construction, l’impact socio-économique de l’arrivée du train à Busseau, son rôle pendant la guerre et le matériel roulant qui l’a emprunté.

Busseau-sur-Creuse Place de la gare, 23150 Ahun Ahun 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine

Exposition sur le viaduc de Busseau-sur-Creuse

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