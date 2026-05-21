Atelier herboristerie familiale Office de tourisme Ahun
Atelier herboristerie familiale Office de tourisme Ahun samedi 8 août 2026.
Ahun
Atelier herboristerie familiale
Office de tourisme 12 Place Alphonse Defumade Ahun Creuse
Tarif : 40 – 40 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 14:00:00
fin : 2026-08-08 18:00:00
Date(s) :
2026-08-08
Avec une spécialiste des plantes, Geneviève Guitard, cueillez et découvrez les vertus de l’ortie. La balade cueillette sera suivie d’un atelier de fabrication de pesto, baume, shampooing solide, que vous conserverez.
Départ de l’Office de tourisme Sur réservation. .
Office de tourisme 12 Place Alphonse Defumade Ahun 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 62 55 93 ahun@tourisme-creuse-sudouest.com
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English : Atelier herboristerie familiale
L’événement Atelier herboristerie familiale Ahun a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Creuse Sud Ouest
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