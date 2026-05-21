Atelier herboristerie familiale Office de tourisme Ahun

Ahun

Atelier herboristerie familiale

Office de tourisme 12 Place Alphonse Defumade Ahun Creuse

Tarif : 40 – 40 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 14:00:00

fin : 2026-08-08 18:00:00

Date(s) :

2026-08-08

Avec une spécialiste des plantes, Geneviève Guitard, cueillez et découvrez les vertus de l’ortie. La balade cueillette sera suivie d’un atelier de fabrication de pesto, baume, shampooing solide, que vous conserverez.

Départ de l’Office de tourisme Sur réservation. .

Office de tourisme 12 Place Alphonse Defumade Ahun 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 62 55 93 ahun@tourisme-creuse-sudouest.com

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English : Atelier herboristerie familiale

L’événement Atelier herboristerie familiale Ahun a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Creuse Sud Ouest