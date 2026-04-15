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FÊTE DU REIN (2e édition) Route de Limoges 23150 AHUN Ahun

FÊTE DU REIN (2e édition) Route de Limoges 23150 AHUN Ahun

FÊTE DU REIN (2e édition) Route de Limoges 23150 AHUN Ahun samedi 6 juin 2026.

Lieu : Route de Limoges 23150 AHUN

Adresse : Plan d’eau

Ville : 23150 Ahun

Département : Creuse

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 06:00:00

Tarif :

Ahun

FÊTE DU REIN (2e édition)

Route de Limoges 23150 AHUN Plan d’eau Ahun Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 06:00:00
fin : 2026-06-07 00:00:00

Date(s) :
2026-06-06

FÊTE DU REIN 2e ÉDITION

Un week-end festif, solidaire et engagé pour la santé vous attend !

SAMEDI 6 JUIN
Dès 7h Vide-grenier & marché artisanal
Animation musicale avec Naswakara
Village santé dès 9h dépistages (maladies rénales, hypertension, diabète) + présence de nombreuses associations
18h Concert ARYTHMICS (pop-rock)
19h Soirée DJ avec DJ Didou
Restauration & buvette sur place (13€ le midi)

DIMANCHE 7 JUIN
14h Concours de pétanque (en doublettes 4 parties)
Boulodrome d’Ahun
5€ par joueur (inscriptions dès 13h)

Venez nombreux partager un moment convivial, soutenir une belle cause et profiter d’une ambiance chaleureuse !   .

Route de Limoges 23150 AHUN Plan d’eau Ahun 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 33 05 16  yellowreins23@gmail.com

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English : FÊTE DU REIN (2e édition)

L’événement FÊTE DU REIN (2e édition) Ahun a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Creuse Sud Ouest

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