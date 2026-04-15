FÊTE DU REIN (2e édition) Route de Limoges 23150 AHUN Ahun
FÊTE DU REIN (2e édition) Route de Limoges 23150 AHUN Ahun samedi 6 juin 2026.
Ahun
FÊTE DU REIN (2e édition)
Route de Limoges 23150 AHUN Plan d’eau Ahun Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 06:00:00
fin : 2026-06-07 00:00:00
Date(s) :
2026-06-06
FÊTE DU REIN 2e ÉDITION
Un week-end festif, solidaire et engagé pour la santé vous attend !
SAMEDI 6 JUIN
Dès 7h Vide-grenier & marché artisanal
Animation musicale avec Naswakara
Village santé dès 9h dépistages (maladies rénales, hypertension, diabète) + présence de nombreuses associations
18h Concert ARYTHMICS (pop-rock)
19h Soirée DJ avec DJ Didou
Restauration & buvette sur place (13€ le midi)
DIMANCHE 7 JUIN
14h Concours de pétanque (en doublettes 4 parties)
Boulodrome d’Ahun
5€ par joueur (inscriptions dès 13h)
Venez nombreux partager un moment convivial, soutenir une belle cause et profiter d’une ambiance chaleureuse ! .
Route de Limoges 23150 AHUN Plan d’eau Ahun 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 33 05 16 yellowreins23@gmail.com
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English : FÊTE DU REIN (2e édition)
L’événement FÊTE DU REIN (2e édition) Ahun a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Creuse Sud Ouest
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