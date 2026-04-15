FÊTE DU REIN (2e édition) Route de Limoges 23150 AHUN Ahun

Ahun

FÊTE DU REIN (2e édition)

Route de Limoges 23150 AHUN Plan d’eau Ahun Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 06:00:00

fin : 2026-06-07 00:00:00

Date(s) :

2026-06-06

FÊTE DU REIN 2e ÉDITION

Un week-end festif, solidaire et engagé pour la santé vous attend !

SAMEDI 6 JUIN

Dès 7h Vide-grenier & marché artisanal

Animation musicale avec Naswakara

Village santé dès 9h dépistages (maladies rénales, hypertension, diabète) + présence de nombreuses associations

18h Concert ARYTHMICS (pop-rock)

19h Soirée DJ avec DJ Didou

Restauration & buvette sur place (13€ le midi)

DIMANCHE 7 JUIN

14h Concours de pétanque (en doublettes 4 parties)

Boulodrome d’Ahun

5€ par joueur (inscriptions dès 13h)

Venez nombreux partager un moment convivial, soutenir une belle cause et profiter d’une ambiance chaleureuse ! .

Route de Limoges 23150 AHUN Plan d’eau Ahun 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 33 05 16 yellowreins23@gmail.com

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English : FÊTE DU REIN (2e édition)

L’événement FÊTE DU REIN (2e édition) Ahun a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Creuse Sud Ouest