Exposition Rivières Sauvages Ahun

Partez à la découverte d’un patrimoine naturel d’exception avec l’exposition

Le Pic, la Gioune et le Cubaynes Site Rivières Sauvages .

Cette exposition met en lumière le label Site Rivières Sauvages, qui distingue des cours d’eau remarquables par la qualité de leurs milieux, leur préservation et leurs modes de gestion exemplaires. La Creuse à la chance de posséder trois rivières labellisées

le Pic, la Gioune et le Cubaynes, nées sur le Plateau de Millevaches.

Richement illustrée, l’exposition invite le public à entrer dans l’intimité de ces rivières et de leurs abords, à la rencontre d’un biotope préservé faune, flore, tourbières et paysages composent un véritable trésor naturel.

Elle témoigne d’une valorisation collective d’un territoire remarquable et d’un engagement fort pour la préservation des milieux aquatiques. .

