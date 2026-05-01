Concours de pétanque Place de la gare Ahun
Concours de pétanque Place de la gare Ahun samedi 30 mai 2026.
Ahun
Concours de pétanque
Place de la gare Busseau Gare Ahun Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 14:00:00
fin : 2026-05-30 18:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Concours de pétanque UFOLEP
ouvert aux licenciés et non licenciés .
Place de la gare Busseau Gare Ahun 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 94 47 23 bchp2014@gmail.com
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English : Concours de pétanque
L’événement Concours de pétanque Ahun a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Creuse Sud Ouest
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