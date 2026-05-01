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Concours de pétanque Place de la gare Ahun

Concours de pétanque Place de la gare Ahun

Concours de pétanque Place de la gare Ahun samedi 30 mai 2026.

Lieu : Place de la gare

Adresse : Busseau Gare

Ville : 23150 Ahun

Département : Creuse

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Ahun

Concours de pétanque

Place de la gare Busseau Gare Ahun Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 14:00:00
fin : 2026-05-30 18:00:00

Date(s) :
2026-05-30

Concours de pétanque UFOLEP
ouvert aux licenciés et non licenciés   .

Place de la gare Busseau Gare Ahun 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 94 47 23  bchp2014@gmail.com

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English : Concours de pétanque

L’événement Concours de pétanque Ahun a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Creuse Sud Ouest

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