Concours de pétanque Place de la gare Ahun

Ahun

Concours de pétanque

Place de la gare Busseau Gare Ahun Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 14:00:00

fin : 2026-05-30 18:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Concours de pétanque UFOLEP

ouvert aux licenciés et non licenciés .

Place de la gare Busseau Gare Ahun 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 94 47 23 bchp2014@gmail.com

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English : Concours de pétanque

L’événement Concours de pétanque Ahun a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Creuse Sud Ouest