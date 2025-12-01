2CV en Fête Ahun
2CV en Fête Ahun dimanche 5 juillet 2026.
2CV en Fête
Plan d’eau Ahun Creuse
Les 20 ans de 2CV en fête à Ahun !
Le rassemblement des Citroën est complété par d’autres véhicules anciens. Défilé et animations diverses.
Restauration et buvette sur place. .
Plan d’eau Ahun 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 35 89 93
English : 2CV en Fête
