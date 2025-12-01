2CV en Fête Ahun

2CV en Fête

2CV en Fête Ahun dimanche 5 juillet 2026.

2CV en Fête

Plan d’eau Ahun Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05
fin : 2026-07-05

Date(s) :
2026-07-05

Les 20 ans de 2CV en fête à Ahun !
Le rassemblement des Citroën est complété par d’autres véhicules anciens. Défilé et animations diverses.
Restauration et buvette sur place.   .

Plan d’eau Ahun 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 35 89 93 

English : 2CV en Fête

L’événement 2CV en Fête Ahun a été mis à jour le 2025-11-27 par Creuse Tourisme