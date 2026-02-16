Exposition Les Monuments aux morts de la Grande Guerre en Creuse Office de tourisme Ahun

Exposition Les Monuments aux morts de la Grande Guerre en Creuse

Office de tourisme 12, Place Defumade Ahun Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 09:30:00

fin : 2026-07-28 12:30:00

Date(s) :

2026-06-13 2026-07-01

Découvrez une exposition consacrée aux monuments aux morts de la Creuse, fruit d’un patient travail de recensement, de photographie et d’analyse mené par le service Patrimoine.

Cette exposition propose un regard sensible et documenté sur ces monuments emblématiques leur rôle pour la Nation et les communautés locales, les étapes de leur édification, ainsi que leurs dimensions politiques, techniques et esthétiques.

Grâce au partenariat avec les Archives départementales de la Creuse, documents d’époque et sources originales jalonnent le parcours, mettant en lumière le monument aux morts comme réponse à l’absence des corps, avant d’en révéler les spécificités et singularités creusoises.

Une invitation à (re)découvrir des monuments à la fois représentatifs de la mémoire nationale et porteurs d’une identité locale forte. .

