Coquelicontes Cont’Suelo Lycée Agricole Ahun

Ahun

Coquelicontes Cont’Suelo

Lycée Agricole Auditorium Ahun Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28 19:30:00

fin : 2026-05-28

Date(s) :

2026-05-28

A partir de 7 ans Durée 60 minutes.

Raconter Consuelo, c’est parler de Georges Sand, de son amour inconditionnel pour la musique, et pour les mots. Mêler le récit de Consuelo, de George Sand, et un conte écrit par ses soins permet de se connecter au génie créatif de cette écrivaine hors du commun. Ainsi est né Cont’Suelo, traversant le XVIIIe siècle, écrit au XIXe et raconté au XXIe, incarne l’intemporalité de la création artistique. Au programme, conte, lecture et musique pour faire revivre la part créatrice de George Sand. .

Lycée Agricole Auditorium Ahun 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 81 48 80

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English : Coquelicontes Cont’Suelo

L’événement Coquelicontes Cont’Suelo Ahun a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Creuse Sud Ouest