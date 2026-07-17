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Balade déambulatoire présentant le viaduc de Busseau-sur-Creuse, Busseau-sur-Creuse, Ahun

samedi 19 septembre 2026 · Busseau-sur-Creuse · Ahun

Balade déambulatoire présentant le viaduc de Busseau-sur-Creuse, Busseau-sur-Creuse, Ahun

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Busseau-sur-Creuse
Adresse
Place de la gare, 23150 Ahun
Ville
23150 Ahun
Département
Creuse
Tarif
Gratuit. Jusqu'à 50 personnes. Prévoir des chaussures de marche. Départ de la gare de Busseau-sur-Creuse.

Balade déambulatoire présentant le viaduc de Busseau-sur-Creuse 19 et 20 septembre Busseau-sur-Creuse Creuse

Gratuit. Jusqu’à 50 personnes. Prévoir des chaussures de marche. Départ de la gare de Busseau-sur-Creuse.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Balade autour du viaduc de Busseau-sur-Creuse
Partez pour une déambulation commentée au départ de la place de la gare de Busseau-sur-Creuse, jusqu’au pied des impressionnantes piles du viaduc qui enjambe la Creuse.
Au fil du parcours, découvrez l’histoire du viaduc, les détails de sa construction et les prouesses techniques réalisées au XIXe siècle, à l’époque des grandes révolutions industrielles et ferroviaires.
Une promenade immersive entre patrimoine naturel et patrimoine industriel.

Busseau-sur-Creuse Place de la gare, 23150 Ahun Ahun 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine
Balade autour du viaduc de Busseau-sur-Creuse

©Sebleouf

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