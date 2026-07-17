Balade déambulatoire présentant le viaduc de Busseau-sur-Creuse, Busseau-sur-Creuse, Ahun
samedi 19 septembre 2026 · Busseau-sur-Creuse · Ahun
Informations pratiques
Balade déambulatoire présentant le viaduc de Busseau-sur-Creuse 19 et 20 septembre Busseau-sur-Creuse Creuse
Gratuit. Jusqu’à 50 personnes. Prévoir des chaussures de marche. Départ de la gare de Busseau-sur-Creuse.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Balade autour du viaduc de Busseau-sur-Creuse
Partez pour une déambulation commentée au départ de la place de la gare de Busseau-sur-Creuse, jusqu’au pied des impressionnantes piles du viaduc qui enjambe la Creuse.
Au fil du parcours, découvrez l’histoire du viaduc, les détails de sa construction et les prouesses techniques réalisées au XIXe siècle, à l’époque des grandes révolutions industrielles et ferroviaires.
Une promenade immersive entre patrimoine naturel et patrimoine industriel.
Busseau-sur-Creuse Place de la gare, 23150 Ahun Ahun 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine
Balade autour du viaduc de Busseau-sur-Creuse
©Sebleouf
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