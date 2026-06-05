La Chailleuse

SOIREE ANNEES 80

4 Rue des Gribars La Chailleuse Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

Pour la 3ème des Estivales 2026, après le succès de la soirée Country, l’équipe de Musique à la clé vous concocte un moment de bonheur à vivre entres amis ou en amoureux, déco années 80 autour de la charmante maison vigneronne à Dédé ! L’ambiance festive est garantie baignée de musique live, brasero géant, produits locaux et surprises… Côté musique, le groupe Dolois Miranda ravira les fans et les danseurs de Disco. Composé de 6 artistes musiciens dont chanteuse et chanteur, il reste l’unique orchestre de la région à dédier encore 100% de son répertoire aux reprises des tubes Disco du top 50. En ouverture, Typ’Top (Dédé) mettra la piste à température avec son synthé magique. Coté papilles, le bar (à l’ombre dès 18 h) vous propose entres autres rafraichissements avec ou sans alcool, le fameux punch maison et pour la 1ère fois la bière du village Galacté (déjà distribuée jusqu’à la capitale et à l’étranger). Pour les agapes, ce sera brasero géant, avec un choix de viande bio locale (ferme du Château de Chevreaux) Et surtout vous pourez bouger sous la boule à facette face aux musiciens Enfin si le cœur vous en dite, sortez paillettes, pattes d’Ef et chemises à fleurs pour une immersion totale dans l’ambiance 80’s ! .

4 Rue des Gribars La Chailleuse 39570 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 43 36 50 43

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : SOIREE ANNEES 80

L’événement SOIREE ANNEES 80 La Chailleuse a été mis à jour le 2026-06-25 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)