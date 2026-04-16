Soirée Années 80 restaurant Le Goupil Montigny-en-Morvan

Montigny-en-Morvan

Soirée Années 80

restaurant Le Goupil Le bourg Montigny-en-Morvan Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 19:30:00

fin : 2026-05-01 23:30:00

Date(s) :

2026-05-01

Soirée Années 80 A partir de 19h30 au restaurant le Goupil à Montigny en Morvan. Assiettes de charcuterie. Sortez vos plus belles tenues rétro et venez danser toute la soirée .

restaurant Le Goupil Le bourg Montigny-en-Morvan 58120 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 84 71 87

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English : Soirée Années 80

L’événement Soirée Années 80 Montigny-en-Morvan a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs