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Soirée Années 80 restaurant Le Goupil Montigny-en-Morvan

Soirée Années 80 restaurant Le Goupil Montigny-en-Morvan

Soirée Années 80 restaurant Le Goupil Montigny-en-Morvan vendredi 1 mai 2026.

Lieu : restaurant Le Goupil

Adresse : Le bourg

Ville : 58120 Montigny-en-Morvan

Département : Nièvre

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : samedi 2 mai 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Montigny-en-Morvan

Soirée Années 80

restaurant Le Goupil Le bourg Montigny-en-Morvan Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 19:30:00
fin : 2026-05-01 23:30:00

Date(s) :
2026-05-01

Soirée Années 80 A partir de 19h30 au restaurant le Goupil à Montigny en Morvan. Assiettes de charcuterie. Sortez vos plus belles tenues rétro et venez danser toute la soirée   .

restaurant Le Goupil Le bourg Montigny-en-Morvan 58120 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 84 71 87 

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English : Soirée Années 80

L’événement Soirée Années 80 Montigny-en-Morvan a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs

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