Soirée Années 80 restaurant Le Goupil Montigny-en-Morvan
Soirée Années 80 restaurant Le Goupil Montigny-en-Morvan vendredi 1 mai 2026.
Montigny-en-Morvan
Soirée Années 80
restaurant Le Goupil Le bourg Montigny-en-Morvan Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 19:30:00
fin : 2026-05-01 23:30:00
Date(s) :
2026-05-01
Soirée Années 80 A partir de 19h30 au restaurant le Goupil à Montigny en Morvan. Assiettes de charcuterie. Sortez vos plus belles tenues rétro et venez danser toute la soirée .
restaurant Le Goupil Le bourg Montigny-en-Morvan 58120 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 84 71 87
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English : Soirée Années 80
L’événement Soirée Années 80 Montigny-en-Morvan a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs
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