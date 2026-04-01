Soirée années 80 Grand Café du Cours Mouriès

Mouriès

Soirée années 80

Samedi 25 avril 2026 à partir de 20h. Grand Café du Cours 12 cours Paul Révoil Mouriès Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 20:00:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Profitez d’une soirée années 80 pour vous déhancher sur le dance-floor !Célibataires

Rendez-vous au Grand Café du Cours à Mouriès pour une soirée de folie !

DJ Gilles sera aux platines et vous fera danser jusqu’au bout de la nuit sur vos tubes préférés des années 80 ! .

Grand Café du Cours 12 cours Paul Révoil Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 47 65 37

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English :

Come along to an 80s-themed night and let loose on the dance floor!

L’événement Soirée années 80 Mouriès a été mis à jour le 2026-04-22 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles