Soirée années 80′ Saint-Marcel
Soirée années 80′ Saint-Marcel samedi 30 mai 2026.
Saint-Marcel
Soirée années 80′
2 Rue Jules Ferry Saint-Marcel Indre
Tarif : 7 – 7 – EUR
7
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-30 19:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Soirée Années 80′ animée par Jacky Bernardet, organisée par la Société des fêtes, à la salle des fêtes de Saint-Marcel.
7 .
2 Rue Jules Ferry Saint-Marcel 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 6 73 41 49 13
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Soirée Années 80′ hosted by Jacky Bernardet, organized by the Société des fêtes, at the Saint-Marcel village hall.
L’événement Soirée années 80′ Saint-Marcel a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Vallée de la Creuse
À voir aussi à Saint-Marcel (Indre)
- Blind Test V and B Vernon Saint-Marcel 21 mai 2026
- Soirée Pompiers V and B Vernon Saint-Marcel 22 mai 2026
- Exposition observons les oiseaux Médiathèque de Saint-Marcel Saint-Marcel 23 mai 2026
- Matinette Médiathèque de Saint-Marcel Saint-Marcel 23 mai 2026
- Bilan de compétences revu et corrigé Médiathèque de Saint-Marcel Saint-Marcel 23 mai 2026