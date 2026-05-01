Saint-Marcel

Soirée années 80′

2 Rue Jules Ferry Saint-Marcel Indre

Tarif : 7 – 7 – EUR

7

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-30 19:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Soirée Années 80′ animée par Jacky Bernardet, organisée par la Société des fêtes, à la salle des fêtes de Saint-Marcel.

7 .

2 Rue Jules Ferry Saint-Marcel 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 6 73 41 49 13

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English :

Soirée Années 80′ hosted by Jacky Bernardet, organized by the Société des fêtes, at the Saint-Marcel village hall.

L’événement Soirée années 80′ Saint-Marcel a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Vallée de la Creuse