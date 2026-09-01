Informations pratiques

Bischoffsheim

Soirée années collège

Rue du Stade Bischoffsheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-26 19:30:00

fin : 2026-09-26 23:30:00

Date(s) :

2026-09-26

Une soirée pour retrouver ses anciens camarades, partager de bons souvenirs et faire revivre l’ambiance des années collège ! Ouverte aux personnes nées entre 1968 et 1978, anciens élèves du collège Herrade de Landsberg ou ayant résidé sur le territoire des Portes de Rosheim.

Retrouvez l’ambiance de vos années collège le temps d’une soirée placée sous le signe des souvenirs, des retrouvailles et de la convivialité !

Cette deuxième édition s’adresse aux personnes nées entre 1968 et 1978 de la Communauté de Communes de Rosheim, ainsi qu’aux anciens élèves du collège Herrade de Landsberg. Rendez-vous pour partager une soirée festive et musicale entre anciens camarades. .

Rue du Stade Bischoffsheim 67870 Bas-Rhin Grand Est +33 6 84 58 07 42 anneescollegerosheim@gmail.com

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English :

An evening to reconnect with old classmates, share fond memories, and relive the atmosphere of middle school days! Open to anyone born between 1968 and 1978 who is a former student of Herrade Middle School in Landsberg or who has lived in the Portes de Rosheim area.

L’événement Soirée années collège Bischoffsheim a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile