Soirée Apéro-Concert au profit des animaux du refuge Salle Colonel L’éveque Autun

Informations pratiques

Autun

Soirée Apéro-Concert au profit des animaux du refuge

Salle Colonel L’éveque 1 Place du Champ-de-Mars Autun Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 19:00:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Concert 100% LIVE avec le groupe VITAL FUNKTION, que nous remercions infiniment, qui sera présent, à nos côtés, pour vous offrir un moment musical plein d’émotions et de partages dans une ambiance de folie.

Le prix de l’entrée à notre apéro-concert par personne est en don libre. Le bénéfice sera destiné à nous aider à améliorer le confort et le bien-être de nos petits protégés.

Rejoignez-nous, pour partager ensemble une soirée conviviale en musique autour d’un verre et d’une planche apéro ou tout simplement pour nous soutenir.

Vous pourrez aussi tenter votre chance en participant à notre jeu-concours où les gagnants seront tirés au sort au cours de la soirée. Super lots à gagner dont une WONDERBOX.

Un grand merci à nos donateurs.

Ne tardez pas ! Réservez votre table en nous envoyant un mail via notre site internet, rubrique contact en nous précisant le nombre de participants ainsi que le nombre de planches charcuterie-fromage ou végétarienne que vous souhaitez commander.

L’équipe du refuge vous attend nombreux ! .

Salle Colonel L’éveque 1 Place du Champ-de-Mars Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté spautunois@gmail.com

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English : Soirée Apéro-Concert au profit des animaux du refuge

L’événement Soirée Apéro-Concert au profit des animaux du refuge Autun a été mis à jour le 2026-08-21 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II