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AGENDA · Saint-Senoux

Soirée Apéro Gourmand Poésie Slam Saint-Senoux

jeudi 2 juillet 2026 · Saint-Senoux

Informations pratiques

Début
jeudi 2 juillet 2026
Fin
vendredi 3 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
18 Rue des Bateliers
Ville
35580 Saint-Senoux
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif

Saint-Senoux

Soirée Apéro Gourmand Poésie Slam

18 Rue des Bateliers Saint-Senoux Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 19:00:00
fin : 2026-07-02 23:00:00

Date(s) :
2026-07-02

Dans le jardin du Baranoux à Saint-Senoux, Félix vous accueille à une soirée conviviale de récits de vos textes ou poèmes, de celui d’auteurs ou encore il est possible de simplement écouter. Un texte dit, un verre offert !

L’entrée est libre ( au chapeau ) !   .

18 Rue des Bateliers Saint-Senoux 35580 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 82 00 21 84 

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English :

L’événement Soirée Apéro Gourmand Poésie Slam Saint-Senoux a été mis à jour le 2026-06-20 par CDC Vallons de Haute Bretagne Communauté

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