Informations pratiques

Saint-Senoux

Soirée Apéro Gourmand Poésie Slam

18 Rue des Bateliers Saint-Senoux Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 19:00:00

fin : 2026-07-02 23:00:00

Date(s) :

2026-07-02

Dans le jardin du Baranoux à Saint-Senoux, Félix vous accueille à une soirée conviviale de récits de vos textes ou poèmes, de celui d’auteurs ou encore il est possible de simplement écouter. Un texte dit, un verre offert !

L’entrée est libre ( au chapeau ) ! .

18 Rue des Bateliers Saint-Senoux 35580 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 82 00 21 84

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English :

L’événement Soirée Apéro Gourmand Poésie Slam Saint-Senoux a été mis à jour le 2026-06-20 par CDC Vallons de Haute Bretagne Communauté