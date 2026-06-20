Soirée Apéro Gourmand Poésie Slam Saint-Senoux
jeudi 2 juillet 2026 · Saint-Senoux
Informations pratiques
Saint-Senoux
Soirée Apéro Gourmand Poésie Slam
18 Rue des Bateliers Saint-Senoux Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 19:00:00
fin : 2026-07-02 23:00:00
Date(s) :
2026-07-02
Dans le jardin du Baranoux à Saint-Senoux, Félix vous accueille à une soirée conviviale de récits de vos textes ou poèmes, de celui d’auteurs ou encore il est possible de simplement écouter. Un texte dit, un verre offert !
L’entrée est libre ( au chapeau ) ! .
18 Rue des Bateliers Saint-Senoux 35580 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 82 00 21 84
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English :
L’événement Soirée Apéro Gourmand Poésie Slam Saint-Senoux a été mis à jour le 2026-06-20 par CDC Vallons de Haute Bretagne Communauté
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