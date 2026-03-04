Soirée Apéro-Jazz & Cinéma, Cinéma Saint Paul, Rezé

Soirée Apéro-Jazz & Cinéma Vendredi 6 mars, 19h00, 20h30 Cinéma Saint Paul Loire-Atlantique

4 € / 5 € / 6 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-06T19:00:00+01:00 – 2026-03-06T20:30:00+01:00

Fin : 2026-03-06T20:30:00+01:00 – 2026-03-06T23:00:00+01:00

à 19h – au 7ème Bar (bar du cinéma St-Paul) : Apéro-Jazz

Improvisations musicales de la violoncelliste Cécile Lacharme, à partir de dégustations de vins. Une manière agréable de débuter la soirée pour les amateurs de jazz, de vin et de découverte sensorielle.

Tarif : 5 € – réservation en ligne sur le site de La Soufflerie

(nombre de places limité)

à 20h30 – au Cinéma St-Paul : Projection du film documentaire « Soundtrack to a coup d’état » de Johan Grimonprez (2024) – 2h30

Un film qui raconte une histoire de la décolonisation en la croisant avec des légendes du jazz américain, pour nous permettre d’entrevoir les enjeux de la guerre froide appliquée au continent africain. le montage s’approprie les codes du jazz et se déploie tel un air de bebop ! Un documentaire à ne pas manquer !

Tarifs : 4 € / 5 € / 6 € – réservation sur la billetterie du cinéma St-Paul (4 € si vous avez une place pour l’apéro-jazz)

Cinéma Saint Paul 38 Rue Julien Douillard, Rezé Rezé 44400 Pont Rousseau Loire-Atlantique Pays de la Loire

