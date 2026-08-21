UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Nieul

Soirée apéros jeux Nieul

samedi 26 septembre 2026 · Nieul

Soirée apéros jeux Nieul

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
18:00:00
Ville
87510 Nieul
Département
Haute-Vienne
Tarif

Nieul

Soirée apéros jeux

Nieul Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 18:00:00
fin : 2026-09-26 22:00:00

Date(s) :
2026-09-26

  .

Nieul 87510 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine   culturemoi87@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée apéros jeux

L’événement Soirée apéros jeux Nieul a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Monts du Limousin

À voir aussi à Nieul (Haute-Vienne)