Informations pratiques

Nieul

Soirée apéros jeux

Nieul Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 18:00:00

fin : 2026-09-26 22:00:00

Date(s) :

2026-09-26

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Nieul 87510 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine culturemoi87@gmail.com

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English : Soirée apéros jeux

L’événement Soirée apéros jeux Nieul a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Monts du Limousin