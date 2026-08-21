AGENDA · Nieul
Soirée apéros jeux Nieul
samedi 26 septembre 2026 · Nieul
Informations pratiques
Nieul
Soirée apéros jeux
Nieul Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 18:00:00
fin : 2026-09-26 22:00:00
Date(s) :
2026-09-26
.
Nieul 87510 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine culturemoi87@gmail.com
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English : Soirée apéros jeux
L’événement Soirée apéros jeux Nieul a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Monts du Limousin
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