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Journées du Patrimoine Château et exposition Place Émile Foussat Nieul

Journées du Patrimoine Château et exposition Place Émile Foussat Nieul

Journées du Patrimoine Château et exposition Place Émile Foussat Nieul samedi 19 septembre 2026.

Lieu : Place Émile Foussat

Adresse : Château

Ville : 87510 Nieul

Département : Haute-Vienne

Début : samedi 19 septembre 2026

Fin : dimanche 20 septembre 2026

Tarif :

Nieul

Journées du Patrimoine Château et exposition

Place Émile Foussat Château Nieul Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

L’association Mémoire de Nieul et Alentours conte l’histoire du château et de ses habitants et propose une exposition Des Alsaciens chez nous 1939-1940 . Exposition sous forme de panneaux, conférences, témoignages et film. Elle fait ainsi connaître l’histoire des Alsaciens évacués de leur région devenue zone de guerre et accueillis dans nos communes.   .

Place Émile Foussat Château Nieul 87510 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 23 43 89  nieuletalentours@gmail.com

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English : Journées du Patrimoine Château et exposition

Visit the château: Saturday 3pm; Sunday 10am and 3pm; no appointment necessary; minimum 10 people. Visit the exhibition: .

L’événement Journées du Patrimoine Château et exposition Nieul a été mis à jour le 2026-06-13 par Terres de Limousin

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