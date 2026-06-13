Journées du Patrimoine Château et exposition Place Émile Foussat Nieul

Nieul

Journées du Patrimoine Château et exposition

Place Émile Foussat Château Nieul Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

L’association Mémoire de Nieul et Alentours conte l’histoire du château et de ses habitants et propose une exposition Des Alsaciens chez nous 1939-1940 . Exposition sous forme de panneaux, conférences, témoignages et film. Elle fait ainsi connaître l’histoire des Alsaciens évacués de leur région devenue zone de guerre et accueillis dans nos communes. .

Place Émile Foussat Château Nieul 87510 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 23 43 89 nieuletalentours@gmail.com

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English : Journées du Patrimoine Château et exposition

Visit the château: Saturday 3pm; Sunday 10am and 3pm; no appointment necessary; minimum 10 people. Visit the exhibition: .

L’événement Journées du Patrimoine Château et exposition Nieul a été mis à jour le 2026-06-13 par Terres de Limousin