Exposition Des Alsaciens chez nous (1939-1940) Place Émile Foussat Nieul

Nieul

Exposition Des Alsaciens chez nous (1939-1940)

Place Émile Foussat Château Nieul Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-08-16

Plongez dans une page méconnue de l’histoire locale ! Le Château de Nieul accueille une exposition dédiée aux réfugiés alsaciens présents sur le territoire limousin entre 1939 et 1940. Cette exposition met en lumière l’accueil des populations alsaciennes pendant la Seconde Guerre mondiale, leur vie quotidienne sur le territoire, les liens tissés avec les habitants locaux. Un regard sensible et historique sur un épisode marquant de solidarité. .

Place Émile Foussat Château Nieul 87510 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 23 43 89 nieuletalentours@gmail.com

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English : Exposition Des Alsaciens chez nous (1939-1940)

L’événement Exposition Des Alsaciens chez nous (1939-1940) Nieul a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Monts du Limousin