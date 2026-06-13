Verre de l’amitié sur l’esplanade du château Place Emile Foussat Nieul
Verre de l’amitié sur l’esplanade du château Place Emile Foussat Nieul jeudi 30 juillet 2026.
Nieul
Verre de l’amitié sur l’esplanade du château
Place Emile Foussat Esplanade du château Nieul Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 17:00:00
fin : 2026-07-30 18:30:00
Date(s) :
2026-07-30
Accueil sur l’esplanade du château devant la médiathèque G.E. Clancier/Point d’Information Touristique avec marché de producteurs et d’artisans. Profitez d’un accueil personnalisé et convivial autour d’un verre de l’amitié, accompagné de produits du terroir. Bénéficiez de conseils sur mesure pour explorer les incontournables des Monts du Limousin paysages préservés, villages de caractère, activités nature… L’équipe de l’Office de Tourisme vous partage ses bons plans pour ne rien manquer lors de votre séjour. Ces moments privilégiés sont l’occasion de rencontrer les acteurs du territoire et d’échanger avec d’autres visiteurs. Une belle façon de vivre des expériences humaines et de profiter pleinement de votre escapade. .
Place Emile Foussat Esplanade du château Nieul 87510 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 76 09 28 tourisme@montsdulimousin.fr
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English : Verre de l’amitié sur l’esplanade du château
L’événement Verre de l’amitié sur l’esplanade du château Nieul a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Monts du Limousin
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