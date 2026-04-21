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Soirée contée au parc du château de Nieul Place Emile Foussat Nieul

Soirée contée au parc du château de Nieul Place Emile Foussat Nieul

Soirée contée au parc du château de Nieul Place Emile Foussat Nieul vendredi 7 août 2026.

Lieu : Place Emile Foussat

Adresse : Château de Nieul

Ville : 87510 Nieul

Département : Haute-Vienne

Début : vendredi 7 août 2026

Fin : vendredi 7 août 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 5 5 5 Tarif de base plein tarif

Nieul

Soirée contée au parc du château de Nieul

Place Emile Foussat Château de Nieul Nieul Haute-Vienne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 18:00:00
fin : 2026-08-07 20:00:00

Date(s) :
2026-08-07

Au parc du château de Nieul, l’association les Passeurs d’Histoires de Limoges va semer des histoires, des légendes, des contes et enchanter vos oreilles.   .

Place Emile Foussat Château de Nieul Nieul 87510 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 76 09 28  tourisme@montsdulimousin.fr

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English : Soirée contée au parc du château de Nieul

L’événement Soirée contée au parc du château de Nieul Nieul a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Monts du Limousin

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