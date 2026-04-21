Soirée contée au parc du château de Nieul Place Emile Foussat Nieul
Soirée contée au parc du château de Nieul Place Emile Foussat Nieul vendredi 7 août 2026.
Nieul
Soirée contée au parc du château de Nieul
Place Emile Foussat Château de Nieul Nieul Haute-Vienne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 18:00:00
fin : 2026-08-07 20:00:00
Date(s) :
2026-08-07
Au parc du château de Nieul, l’association les Passeurs d’Histoires de Limoges va semer des histoires, des légendes, des contes et enchanter vos oreilles. .
Place Emile Foussat Château de Nieul Nieul 87510 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 76 09 28 tourisme@montsdulimousin.fr
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English : Soirée contée au parc du château de Nieul
L’événement Soirée contée au parc du château de Nieul Nieul a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Monts du Limousin
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