Soirée contée au parc du château de Nieul Place Emile Foussat Nieul

Nieul

Soirée contée au parc du château de Nieul

Place Emile Foussat Château de Nieul Nieul Haute-Vienne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 18:00:00

fin : 2026-08-07 20:00:00

Date(s) :

2026-08-07

Au parc du château de Nieul, l’association les Passeurs d’Histoires de Limoges va semer des histoires, des légendes, des contes et enchanter vos oreilles. .

Place Emile Foussat Château de Nieul Nieul 87510 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 76 09 28 tourisme@montsdulimousin.fr

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English : Soirée contée au parc du château de Nieul

L’événement Soirée contée au parc du château de Nieul Nieul a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Monts du Limousin