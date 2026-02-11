L’em-bûche de Noël Nieul
L’em-bûche de Noël Nieul dimanche 20 décembre 2026.
L’em-bûche de Noël
Nieul Haute-Vienne
Des Pères Noël, des Mères Noël, des lutins, des rennes ils étaient beaucoup à avoir joué le jeu du déguisement. Cette épreuve autour du parc du château qui se veut festive et populaire remporte chaque année un vif succès ! .
