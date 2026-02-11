L’em-bûche de Noël

Nieul Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-20

fin : 2026-12-20

Date(s) :

2026-12-20

Des Pères Noël, des Mères Noël, des lutins, des rennes ils étaient beaucoup à avoir joué le jeu du déguisement. Cette épreuve autour du parc du château qui se veut festive et populaire remporte chaque année un vif succès ! .

Nieul 87510 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 94 43 21 fabrice.nouhant@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : L’em-bûche de Noël

L’événement L’em-bûche de Noël Nieul a été mis à jour le 2026-02-06 par OT Monts du Limousin