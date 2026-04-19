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Feu de la Saint-Jean Nieul

Feu de la Saint-Jean Nieul

Feu de la Saint-Jean Nieul samedi 20 juin 2026.

Adresse : Place Emile Foussat

Ville : 87510 Nieul

Département : Haute-Vienne

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Tarif :

Nieul

Feu de la Saint-Jean

Place Emile Foussat Nieul Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

Feu de la Saint-Jean dans le cadre de la Fête de l’été organisée par l’APE de Nieul.   .

Place Emile Foussat Nieul 87510 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 75 80 23  accueilmairie@nieul87.fr

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English : Feu de la Saint-Jean

L’événement Feu de la Saint-Jean Nieul a été mis à jour le 2026-04-17 par Terres de Limousin

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