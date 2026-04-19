Feu de la Saint-Jean Nieul
Feu de la Saint-Jean Nieul samedi 20 juin 2026.
Nieul
Feu de la Saint-Jean
Place Emile Foussat Nieul Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Feu de la Saint-Jean dans le cadre de la Fête de l’été organisée par l’APE de Nieul. .
Place Emile Foussat Nieul 87510 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 75 80 23 accueilmairie@nieul87.fr
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English : Feu de la Saint-Jean
L’événement Feu de la Saint-Jean Nieul a été mis à jour le 2026-04-17 par Terres de Limousin
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