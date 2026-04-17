Feu artifice 13 juillet Place Emile Foussat Nieul

Nieul

Feu artifice 13 juillet

Place Emile Foussat Esplanade du Château Nieul Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

À l’occasion de la Fête nationale, la commune de Nieul vous donne rendez-vous pour une soirée festive et conviviale un feu d’artifice spectaculaire pour illuminer le ciel estival. Une ambiance chaleureuse au cœur du village. Un événement incontournable pour célébrer le 14 juillet dans la bonne humeur ! .

Place Emile Foussat Esplanade du Château Nieul 87510 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 75 80 23 accueilmairie@nieul87.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Feu artifice 13 juillet

L’événement Feu artifice 13 juillet Nieul a été mis à jour le 2026-04-17 par Terres de Limousin