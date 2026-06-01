Nieul

Balade Contée: Contes des chemins oubliés de Yann Foury

Place Émile Foussat Nieul Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 10:30:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Le Festival itinérant du Conte en Haute Vienne est de retour!

Rendez-vous le Samedi 13 juin à 10h30 au Château de Nieul pour une balade contée pour toute la famille.

Contes des chemins oubliés de Yann Foury.

Il paraît qu’en Bretagne, quand on remonte les rivières, on arrive dans les Monts d’Arrée. Là-haut, entre les ajoncs et les rochers, serpentent des chemins perdus. Les voyageurs qui les empruntent font toujours d’étranges rencontres des fées radioactives, des héros au grand cœur qui sentent le beurre, un bistrot fantomatique ou des animaux plus vieux que le monde… De l’imagination, des histoires et une clarinette c’est tout ce qu’il faut pour découvrir et parcourir ensemble un petit bout des chemins oubliés…

A partir de 6 ans .

Place Émile Foussat Nieul 87510 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 75 62 08 bibli.clancier@elan87.fr

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English : Balade Contée: Contes des chemins oubliés de Yann Foury

L’événement Balade Contée: Contes des chemins oubliés de Yann Foury Nieul a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Monts du Limousin