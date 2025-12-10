Festival Imagi’Nieul Place Émile Foussat Nieul
Festival Imagi’Nieul Place Émile Foussat Nieul jeudi 2 juillet 2026.
Festival Imagi’Nieul
Place Émile Foussat Château Nieul Haute-Vienne
Début : 2026-07-02
fin : 2026-07-31
2026-07-02
Un rendez-vous incontournable pour découvrir la richesse de la marionnette contemporaine qui s’invite à Nieul et à Nantiat avec spectacles, exposition et master class. Plusieurs compagnies présentent leurs créations, des ateliers et expositions en médiathèques complètent la programmation. .
Place Émile Foussat Château Nieul 87510 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 16 59 09 aurora87asso@sfr.fr
