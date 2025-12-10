Festival Imagi’Nieul Place Émile Foussat Nieul

Festival Imagi’Nieul

Place Émile Foussat Château Nieul Haute-Vienne

2026-07-02

2026-07-31

2026-07-02

Un rendez-vous incontournable pour découvrir la richesse de la marionnette contemporaine qui s’invite à Nieul et à Nantiat avec spectacles, exposition et master class. Plusieurs compagnies présentent leurs créations, des ateliers et expositions en médiathèques complètent la programmation. .

+33 6 87 16 59 09 aurora87asso@sfr.fr

