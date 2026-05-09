Nieul fête l’été Parvis du château Nieul
Nieul fête l’été Parvis du château Nieul samedi 20 juin 2026.
Nieul
Nieul fête l’été
Parvis du château 15 Place Emile Foussat Nieul Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 18:00:00
fin : 2026-06-21 02:00:00
Date(s) :
2026-06-20
L’Ape Nieul vous invite à venir fêter l’été comme il se doit sur le parvis du Château de Nieul. Au programme la chorale Arioso de Couzeix, Maxime Benard, musique et bien d’autres animations. La fête se terminera par le traditionnel Feu de Saint-Jean de la Commune. Nous vous attendons nombreux et nombreuses, et surtout partagez cet évènement autour de vous ! .
Parvis du château 15 Place Emile Foussat Nieul 87510 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 27 18 47 ape.nieul@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Nieul fête l’été
L’événement Nieul fête l’été Nieul a été mis à jour le 2026-05-09 par Terres de Limousin
À voir aussi à Nieul (Haute-Vienne)
- Festival Au bout du conte Contes des chemins oubliés Place Émile Foussat Nieul 13 juin 2026
- Feu de la Saint-Jean Nieul 20 juin 2026
- Festival Imagi’Nieul Place Émile Foussat Nieul 2 juillet 2026
- Feu artifice 13 juillet Place Emile Foussat Nieul 13 juillet 2026
- Garden party à la Chapelle Saint-Martin Festival 1001 Notes Restaurant La Chapelle Saint-Martin Nieul 14 juillet 2026