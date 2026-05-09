Nieul fête l’été Parvis du château Nieul

Nieul

Nieul fête l’été

Parvis du château 15 Place Emile Foussat Nieul Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 18:00:00

fin : 2026-06-21 02:00:00

Date(s) :

2026-06-20

L’Ape Nieul vous invite à venir fêter l’été comme il se doit sur le parvis du Château de Nieul. Au programme la chorale Arioso de Couzeix, Maxime Benard, musique et bien d’autres animations. La fête se terminera par le traditionnel Feu de Saint-Jean de la Commune. Nous vous attendons nombreux et nombreuses, et surtout partagez cet évènement autour de vous ! .

Parvis du château 15 Place Emile Foussat Nieul 87510 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 27 18 47 ape.nieul@gmail.com

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English : Nieul fête l’été

L’événement Nieul fête l’été Nieul a été mis à jour le 2026-05-09 par Terres de Limousin