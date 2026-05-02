Festival Au bout du conte Contes des chemins oubliés Place Émile Foussat Nieul

Nieul

Festival Au bout du conte Contes des chemins oubliés

Place Émile Foussat Parc du château Nieul Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 10:30:00

fin : 2026-06-13 11:30:00

Date(s) :

2026-06-13

Balade contée. Il paraît qu’en Bretagne, quand on remonte les rivières, on arrive dans les Monts d’Arrée. Là-haut, entre les ajoncs et les rochers, serpentent des chemins perdus. Les voyageurs qui les empruntent font toujours d’étranges rencontres des fées radioactives, des héros au grand coeur qui sentent le beurre, un bistrot fantomatique ou des animaux plus vieux que le monde… De l’imagination, des histoires et une clarinette c’est tout ce qu’il faut pour découvrir et parcourir ensemble un petit bout des chemins oubliés… .

Place Émile Foussat Parc du château Nieul 87510 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 75 62 08 bibli.clancier@elan87.fr

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English : Festival Au bout du conte Contes des chemins oubliés

L’événement Festival Au bout du conte Contes des chemins oubliés Nieul a été mis à jour le 2026-05-02 par OT Monts du Limousin