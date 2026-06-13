Conférences sur les réfugiés alsaciens en Limousin Nieul
Conférences sur les réfugiés alsaciens en Limousin Nieul samedi 8 août 2026.
Nieul
Conférences sur les réfugiés alsaciens en Limousin
Salle des fêtes Nieul Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 15:00:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
En 1939 et 1940, de nombreux Alsaciens ont trouvé refuge en Limousin. Cette page vous propose de découvrir leur histoire à travers deux conférences organisées sur le territoire. Une immersion dans un pan méconnu de l’histoire locale, entre mémoire, transmission et témoignages. Intervenant Daniel Bernussou. .
Salle des fêtes Nieul 87510 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 23 43 89 nieuletalentours@gmail.com
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English : Conférences sur les réfugiés alsaciens en Limousin
L’événement Conférences sur les réfugiés alsaciens en Limousin Nieul a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Monts du Limousin
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