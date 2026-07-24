Heure du conte Les histoires de Barbara Nieul
samedi 12 septembre 2026 · Nieul
Informations pratiques
Nieul
Heure du conte Les histoires de Barbara
Place Émile Foussat Nieul Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 10:30:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12 2026-10-10 2026-11-14 2026-12-12
Installez-vous confortablement et plongez dans l’univers des belles histoires de Barbara à la médiathèque de Nieul. .
Place Émile Foussat Nieul 87510 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 75 62 08 bibli.clancier@elan87.fr
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English : Heure du conte Les histoires de Barbara
L’événement Heure du conte Les histoires de Barbara Nieul a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Monts du Limousin
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