Tour du Limousin Fan zone nieuloise Nieul
vendredi 21 août 2026 · Nieul
Informations pratiques
Nieul
Tour du Limousin Fan zone nieuloise
Nieul Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 12:00:00
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
A l’occasion du passage du Tour du Limousin à Nieul, le Club Cyclo de Nieul organise dans le cadre de la 4ème étape une Fan Zone en partenariat avec les fan clubs des coureurs professionnels Baptiste Vadic et Valentin Retailleau. Cet événement a pour objectif de rassembler les habitants, les associations, les partenaires, les collectivités et tous les passionnés de cyclisme autour d’un moment convivial, festif et sportif. Au programme diffusion de l’étape en direct sur écran géant, passage de la caravane et des coureurs dans l’après-midi, présence de coureurs professionnels, défis, animations et concours tout au long de la journée. .
Nieul 87510 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 59 50 44 clubcompetitionnieul@outlook.fr
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English : Tour du Limousin Fan zone nieuloise
L’événement Tour du Limousin Fan zone nieuloise Nieul a été mis à jour le 2026-07-25 par OT Monts du Limousin
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