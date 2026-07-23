Informations pratiques

Nieul

Miss tweed

Place Emile Foussat Nieul Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 15:00:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

En partenariat avec le Buis Blues Festival, découvrez Miss tweed un spectacle musical jeune public in English! Miss tweed chante sa journée au bureau. Les objets deviennent instruments, les voix s’empilent, la musique s’électrise. Miss tweed est sérieuse mais sait être Rock’n’roll ! L’anglais n’aura plus de secret pour vous. Voyage musical et linguistique assuré. L’humour so british de Miss Tweed fait de ce concert théâtralisé un moment aussi goûteux qu’une nice cup of tea ! .

Place Emile Foussat Nieul 87510 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 75 62 08 bibli.clancier@elan87.fr

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English : Miss tweed

L’événement Miss tweed Nieul a été mis à jour le 2026-07-23 par Terres de Limousin