Soirée Apéros’Zik Le Pub Cabourg
Soirée Apéros’Zik Le Pub Cabourg dimanche 5 juillet 2026.
Cabourg
Soirée Apéros’Zik
Le Pub 9 Avenue de la Mer Cabourg Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 18:30:00
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-05 2026-07-19 2026-08-02 2026-08-16
À l’occasion des beaux jours s’installent, Le Pub prend des airs de rendez-vous musical et convivial ! Un dimanche sur deux, à partir de 18h30, les soirées Apéros’zik invitent à profiter d’un moment détendu, en famille ou entre amis, où musique et partage se rencontrent.
À l’occasion des beaux jours s’installent, Le Pub prend des airs de rendez-vous musical et convivial ! Un dimanche sur deux, à partir de 18h30, les soirées Apéros’zik invitent à profiter d’un moment détendu, en famille ou entre amis, où musique et partage se rencontrent. .
Le Pub 9 Avenue de la Mer Cabourg 14390 Calvados Normandie +33 2 31 28 11 69 lepubcabourg@gmail.com
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English : Soirée Apéros’Zik
As the warmer weather sets in, Le Pub takes on the air of a friendly music venue! Every second Sunday from 6.30pm, the Apéros’zik evenings invite you to enjoy a relaxed moment with family or friends, where music and sharing meet.
L’événement Soirée Apéros’Zik Cabourg a été mis à jour le 2026-04-18 par OT Cabourg
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