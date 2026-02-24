Soirée Apéros’Zik Le Pub Cabourg

Cabourg

Soirée Apéros’Zik

Le Pub 9 Avenue de la Mer Cabourg Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 18:30:00

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-05 2026-07-19 2026-08-02 2026-08-16

À l’occasion des beaux jours s’installent, Le Pub prend des airs de rendez-vous musical et convivial ! Un dimanche sur deux, à partir de 18h30, les soirées Apéros’zik invitent à profiter d’un moment détendu, en famille ou entre amis, où musique et partage se rencontrent.

À l’occasion des beaux jours s’installent, Le Pub prend des airs de rendez-vous musical et convivial ! Un dimanche sur deux, à partir de 18h30, les soirées Apéros’zik invitent à profiter d’un moment détendu, en famille ou entre amis, où musique et partage se rencontrent. .

Le Pub 9 Avenue de la Mer Cabourg 14390 Calvados Normandie +33 2 31 28 11 69 lepubcabourg@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée Apéros’Zik

As the warmer weather sets in, Le Pub takes on the air of a friendly music venue! Every second Sunday from 6.30pm, the Apéros’zik evenings invite you to enjoy a relaxed moment with family or friends, where music and sharing meet.

L’événement Soirée Apéros’Zik Cabourg a été mis à jour le 2026-04-18 par OT Cabourg