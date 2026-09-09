Informations pratiques

Wasselonne

Soirée après-ski

rue Pierre Heili Wasselonne Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-11-21 19:00:00

fin : 2026-11-21

Date(s) :

2026-11-21

Ne ratez pas la soirée Après-ski organisée par l’Amicale des Sapeurs Pompiers de Wasselonne !

Animation par l’Orchestre Stéréo.

Payant, sur réservation uniquement.

Plus d’informations à venir sur les pages Facebook & Instagram de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Wasselonne .

rue Pierre Heili Wasselonne 67310 Bas-Rhin Grand Est amicalepompierswasselonne@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Soirée après-ski Wasselonne a été mis à jour le 2026-03-31 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble