Soirée après-ski Wasselonne
samedi 21 novembre 2026 · Wasselonne
Informations pratiques
Wasselonne
Soirée après-ski
rue Pierre Heili Wasselonne Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-11-21 19:00:00
fin : 2026-11-21
Date(s) :
2026-11-21
Ne ratez pas la soirée Après-ski organisée par l’Amicale des Sapeurs Pompiers de Wasselonne !
Animation par l’Orchestre Stéréo.
Payant, sur réservation uniquement.
Plus d’informations à venir sur les pages Facebook & Instagram de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Wasselonne .
rue Pierre Heili Wasselonne 67310 Bas-Rhin Grand Est amicalepompierswasselonne@gmail.com
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English :
L’événement Soirée après-ski Wasselonne a été mis à jour le 2026-03-31 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble
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