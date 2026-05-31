Soirée Aqua Fitness – Spécial disco & années 80, Piscine Aquabelle, Bailleul

Soirée Aqua Fitness – Spécial disco & années 80 Vendredi 19 juin, 17h45 Piscine Aquabelle Nord

Places limitées – Inscription obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-19T17:45:00+02:00 – 2026-06-19T20:30:00+02:00

Fin : 2026-06-19T17:45:00+02:00 – 2026-06-19T20:30:00+02:00

Ambiance musicale, conviviale et énergie seront au rendez-vous pour faire du sport dans la bonne humeur.

Au programme :

Circuit training : Enchainez plusieurs exercices (aquajogging, aquabike, steps et trampoline) pour travailler toutes les parties du corps ainsi que le cardio.

Aquagym

Boissons et collation à disposition

Pour l’occasion, sortez vos perruques et plus beaux accessoires des années 80 !

Informations pratiques :

Soirée réservée au plus de 16 ans

Places limitées

Réservation obligatoire au 06 21 64 15 82

Paiement à l’avance

Vendredi 19 juin de 17h45 à 20h30

Piscine Intercommunale Aquabelle : 4 Av. Pierre de Coubertin, 59270 Bailleul

Tarifs (entrée + activités + collation)

Tarifs résidents du territoire de Cœur de Flandre agglo : 12 €

Tarifs non-résidents : 15 €

Piscine Aquabelle 4 Av. Pierre de Coubertin, 59270 Bailleul Bailleul 59270 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 06 21 64 15 82 »}]

Rendez-vous vendredi 19 juin à la piscine intercommunale de Bailleul pour une soirée sportive et festive !