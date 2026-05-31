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Soirée Aqua Fitness – Spécial disco & années 80, Piscine Aquabelle, Bailleul

Soirée Aqua Fitness – Spécial disco & années 80, Piscine Aquabelle, Bailleul

Soirée Aqua Fitness – Spécial disco & années 80, Piscine Aquabelle, Bailleul vendredi 19 juin 2026.

Lieu : Piscine Aquabelle

Adresse : 4 Av. Pierre de Coubertin, 59270 Bailleul

Ville : 59270 Bailleul

Département : Nord

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : vendredi 19 juin 2026

Tarif : Places limitées - Inscription obligatoire

Soirée Aqua Fitness – Spécial disco & années 80 Vendredi 19 juin, 17h45 Piscine Aquabelle Nord

Places limitées – Inscription obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-19T17:45:00+02:00 – 2026-06-19T20:30:00+02:00
Fin : 2026-06-19T17:45:00+02:00 – 2026-06-19T20:30:00+02:00

Ambiance musicale, conviviale et énergie seront au rendez-vous pour faire du sport dans la bonne humeur.

Au programme :

  • Circuit training : Enchainez plusieurs exercices (aquajogging, aquabike, steps et trampoline) pour travailler toutes les parties du corps ainsi que le cardio.
  • Aquagym
  • Boissons et collation à disposition

Pour l’occasion, sortez vos perruques et plus beaux accessoires des années 80 !

Informations pratiques :

  • Soirée réservée au plus de 16 ans
  • Places limitées
  • Réservation obligatoire au 06 21 64 15 82
  • Paiement à l’avance

Vendredi 19 juin de 17h45 à 20h30
Piscine Intercommunale Aquabelle : 4 Av. Pierre de Coubertin, 59270 Bailleul

Tarifs (entrée + activités + collation)

Tarifs résidents du territoire de Cœur de Flandre agglo : 12 €
Tarifs non-résidents : 15 €

Piscine Aquabelle 4 Av. Pierre de Coubertin, 59270 Bailleul Bailleul 59270 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 06 21 64 15 82 »}]
Rendez-vous vendredi 19 juin à la piscine intercommunale de Bailleul pour une soirée sportive et festive !

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