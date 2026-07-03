Soirée « Arles Bicentenaire de la photographie », Théâtre Antique, Arles

Informations pratiques

Soirée « Arles Bicentenaire de la photographie » Samedi 18 septembre 2027, 20h00 Théâtre Antique Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-09-18T20:00:00+02:00 – 2027-09-18T22:00:00+02:00

Fin : 2027-09-18T20:00:00+02:00 – 2027-09-18T22:00:00+02:00

Projections de photographies en musique.

Retour en images sur l’année bicentenaire à Arles (fonds anciens, créations photographiques, collectes de photographies, pratiques amateurs).

En collaboration avec les acteurs labellisés « Bicentenaire de la photographie » à Arles.

Contact : bicentenaire.photographie@ville-arles.fr

Lien internet : https://arles.fr/decouvrir/les-evenements//bicentenairedelaphotographie

Théâtre Antique 1 Rue du Cloître, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « mailto:bicentenaire.photographie@ville-arles.fr »}, {« link »: « https://arles.fr/decouvrir/les-evenements//bicentenairedelaphotographie »}]

Projections de photographies en musique.

Théâtre antique, années 90 © Daniel Bounias