Soirée « Arles Bicentenaire de la photographie », Théâtre Antique, Arles
samedi 18 septembre 2027 · Théâtre Antique · Arles
Informations pratiques
Soirée « Arles Bicentenaire de la photographie » Samedi 18 septembre 2027, 20h00 Théâtre Antique Bouches-du-Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-09-18T20:00:00+02:00 – 2027-09-18T22:00:00+02:00
Fin : 2027-09-18T20:00:00+02:00 – 2027-09-18T22:00:00+02:00
Projections de photographies en musique.
Retour en images sur l’année bicentenaire à Arles (fonds anciens, créations photographiques, collectes de photographies, pratiques amateurs).
En collaboration avec les acteurs labellisés « Bicentenaire de la photographie » à Arles.
Contact : bicentenaire.photographie@ville-arles.fr
Lien internet : https://arles.fr/decouvrir/les-evenements//bicentenairedelaphotographie
Théâtre Antique 1 Rue du Cloître, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « mailto:bicentenaire.photographie@ville-arles.fr »}, {« link »: « https://arles.fr/decouvrir/les-evenements//bicentenairedelaphotographie »}]
Projections de photographies en musique.
Théâtre antique, années 90 © Daniel Bounias
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