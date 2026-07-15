Informations pratiques

Arrens-Marsous

Soirée astronomie Les nuits au Soulor

Col du Soulor ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 21:30:00

fin : 2026-08-21 23:00:00

Date(s) :

2026-08-21

Soirée astronomie au col du Soulor de 21h30 à 23h.

Observation du ciel et découverte des étoiles avec l’Astroclub d’Hautacam.

Découverte des constellations, observation des planètes et objets célestes.

Gratuit, ouvert à tous. Sans réservation. .

Col du Soulor ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 59 13 00 98

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English :

Astronomy Night at the Col du Soulor from 9:30 p.m. to 11:00 p.m.

Stargazing and exploring the stars with the Hautacam Astroclub.

Discover the constellations and observe the planets and celestial objects.

L’événement Soirée astronomie Les nuits au Soulor Arrens-Marsous a été mis à jour le 2026-07-11 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65