Soirée astronomie Les nuits au Soulor Col du Soulor Arrens-Marsous
vendredi 21 août 2026 · Col du Soulor · Arrens-Marsous
Informations pratiques
Arrens-Marsous
Soirée astronomie Les nuits au Soulor
Col du Soulor ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 21:30:00
fin : 2026-08-21 23:00:00
Date(s) :
2026-08-21
Soirée astronomie au col du Soulor de 21h30 à 23h.
Observation du ciel et découverte des étoiles avec l’Astroclub d’Hautacam.
Découverte des constellations, observation des planètes et objets célestes.
Gratuit, ouvert à tous. Sans réservation. .
Col du Soulor ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 59 13 00 98
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English :
Astronomy Night at the Col du Soulor from 9:30 p.m. to 11:00 p.m.
Stargazing and exploring the stars with the Hautacam Astroclub.
Discover the constellations and observe the planets and celestial objects.
L’événement Soirée astronomie Les nuits au Soulor Arrens-Marsous a été mis à jour le 2026-07-11 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
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